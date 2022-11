Un miagolio che proviene dal muro di casa. In via Piave ad Este, in provincia di Padova, nei giorni scorsi si è finiti per qualche istante in un racconto di Edgar Allan Poe. I residenti di un appartamento al terzo piano di un condominio hanno percepito per ore un miagolio provenire dal dentro il muro della cucina. Scartata l’ipotesi delle traveggole e di qualche spirito felino dall’aldilà, si sono rivolti ai Vigili del fuoco che sono intervenuti facendo un buco nel muro da dove proveniva lo straziante verso animale. Forato il muro i pompieri hanno estratto sano e salvo il gattino selvatico caduto dal tetto e rimasto incastrato nella canna fumaria. L’avventura è anche a lieto fine perché il gattino maldestro e sfortunata ha anche trovato casa. Quella dei proprietari dell’appartamento con il muro bucato che l’hanno voluto adottare.