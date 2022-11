Le “mille voci” di Marco Mingardi vincono l’ultima edizione di “Tu si que vales“, il programma del sabato sera in onda su Canale 5. Il cantante e imitatore di Nettuno ha vinto così 100mila euro in gettoni d’oro con un colpo di scena inatteso. In semifinale, infatti, Mingardi era stato eliminato contro il comico Trygve Wakenshaw, salvo poi essere ripescato.

Sul palco di Canale 5, Mingardi ha riprodotto cantanti illustri come Lucio Dalla, Franco Califano e Fausto Leali. Mingardi, 54 anni, di Nettuno, è stato iscritto al programma dalla madre, a cui è molto legato e alla quale il concorrente ha dedicato la vittoria, oltre a una telefonata dopo la proclamazione del vincitore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

A scontrarsi con lui altri talenti, come il mentalista James, i Die Mobiles con i loro giochi d’ombra e ancora il mago comico Daniel K. La finale è stata trasmessa in diretta così da dare la possibilità al pubblico da casa di votare il proprio artista preferito.

Anche Gerry Scotti ha avuto il suo personale vincitore. A contendersi la vittoria nella “Scuderia Scotti” sono stati i ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori e il cantante Roberto Maurici. Alla fine ad alzare la coppa è stato Lepori.