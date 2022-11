Autosole chiusa in entrambe le direzioni tra Orte e Valdichiana e blocco della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Firenze e su quella “lenta” stamani per le operazioni di disinnesco di un residuato bellico trovato nel greto del fiume Paglia, nell’orvietano. Con l’Italia che di fatto è così divisa in due. Intorno all’ordigno, una bomba d’aereo di fabbricazione americana da 500 libbre, è stata creata un’area di sicurezza di 826 metri. Che ha portato all’evacuazione di circa 2.400 residenti nell’area.