“Qualsiasi concessione della nostra terra o della nostra sovranità non può essere definita pace. I compromessi porteranno nuovo sangue. Una vera pace duratura e onesta non può che essere il risultato della completa demolizione dell’aggressione russa”. In un videomessaggio all’International Security Forum di Halifax, postato anche su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa tabula rasa rispetto alle parole pronunciate meno di ventiquattr’ore prima dal suo consigliere Mykhailo Podolyak. In un briefing con la stampa, infatti, il capo negoziatore di Kiev aveva affermato che se la Russia avesse perso una delle città-simbolo sotto il suo controllo – ad esempio Lugansk – la guerra avrebbe potuto “finire anche prima di liberare tutti i territori occupati con mezzi militari”.

Parole che hanno fatto intravedere la possibilità di una pace più vicina, ma che Zelensky ha scelto di smentire poco dopo. Il capo dello Stato ucraino rilancia invece le sue “dieci proposte” presentate al G20 di Bali, che includono il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina e il ritiro delle truppe russe: “Chiedo ai partecipanti dell’International Security Forum di aiutarci ad attuare questa proposta. Questa è l’unica via per la vera pace”. E afferma che “la Russia sta ora cercando una breve tregua, una tregua per recuperare le forze”, ma “anche se qualcuno potrebbe chiamarla la fine della guerra”, “una tale tregua non farà che peggiorare la situazione, perché “i compromessi immorali porteranno solo altro sangue”.

E nel giro di poche ore è lo stesso Podolyak a riallinearsi con un tweet: “Qualsiasi teoria del complotto sulla resa ucraina o sui negoziati segreti dell’Occidente con Putin non tiene conto di “piccoli dettagli”: gli ucraini. Simili accordi non possono essere attuati. L’Ucraina non si inginocchierà davanti ai russi. Non è una questione di politica. È una questione della nostra esistenza”, scrive. Nel frattempo il premier ucraino Denis Smyhal comunica che “quasi la metà” del sistema energetico del Paese “è disabilitato” in conseguenza degli “attacchi missilistici contro le infrastrutture civili”. La capitale Kiev, comunica il vice capo dell’amministrazione Mykola Povoroznyk, si sta “preparando a diversi scenari, inclusa una chiusura completa“. E l’operatore energetico nazionale, Ukrenergo, comunica su Telegram: “Il paese aggressore ha riconosciuto ufficialmente che il suo obiettivo è distruggere la nostra infrastruttura energetica e lasciare gli ucraini senza elettricità e riscaldamento”.