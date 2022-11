“Vox Populi, Vox Dei”. Con questo tweet Elon Musk ha deciso di affidare a un sondaggio su Twitter il ritorno di Donald Trump sul social network. L’ex Presidente degli Stati Uniti era stato bannato all’indomani dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Il sondaggio sul reintegro di Trump – lanciato nel pieno dell’ondata di critiche contro il social network, travolto da minacce di licenziamenti e dimissioni di massa – rimarrà aperto per 24 ore. Alle 11:30, quando mancavano 14 ore alla chiusura delle “urne”, avevano votato più di otto milioni di persone: il 53% degli utenti chiede la riammissione dell’ex Presidente USA, mentre il 47% lo vuole ancora fuori dal social network. “Il sondaggio Trump raccoglie 1 milione di voti all’ora”, scrive il patron di Twitter, facendo notare la grande partecipazione al suo “referendum”.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

La consultazione on line è stata accolta dalle critiche dei deputati democratici. Tra queste Alexandria Ocasio-Cortez che all’annuncio del sondaggio ha scritto: “Non lo so amico, l’ultima volta che è stato su questa piattaforma l’ha utilizzata per incitare un’insurrezione, persone sono morte, il Vicepresidente degli Stati Uniti è stato quasi assassinato e centinaia sono rimasti feriti, ma immagino che non sia abbastanza per te, per rispondere alla domanda. Il sondaggio su Twitter, invece, lo è”. Ieri Musk aveva riabilitato alcuni account ma aveva detto di non aver ancora preso nessuna decisione sull’ex presidente, né è chiaro se la consultazione avrà valore vincolante sulla decisione finale.

Nel frattempo Musk trova il tempo anche per occuparsi dell’Italia e risponde all’appello di Matteo Salvini. Il Ministro delle Infrastrutture aveva partecipato ad un evento a Roma intitolato “La crisi e l’innovazione” e si era espresso proprio sul patron di Twitter: “Uno dei uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l’Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l’innovazione”. Le dichiarazioni di Salvini sono state riportate in un articolo sul sito Tesmanian.com, che è stato condiviso su Twitter. Poi la risposta di Musk: “Gentile da parte sua. Non vedo l’ora di incontrarlo”. Alcune ore dopo, è arrivata la replica di Salvini: “Sarebbe un piacere e un onore. Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte”.