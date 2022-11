“Renzi che va in Arabia Saudita il giorno della fiducia del governo Meloni? Non mi piace per niente, non è che ho cambiato idea perché mi sono alleato con lui”. Così Carlo Calenda ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha risposto al conduttore che gli chiedeva che effetto gli facesse vedere il ritorno del leader di Italia Viva a Riad il 25 ottobre scorso. “Non dice più che gli fa orrore, però per il resto lo critica…”, ha detto sarcasticamente Marco Travaglio durante il confronto. “Io dissi che mi faceva orrore il suo modo di fare politica, il fatto di appoggiare prima il governo Conte, poi di farlo cadere. Tutta una storia su cui io sono stato in disaccordo – ha spiegato il leader di Azione. “Adesso invece come va?”, ha domandato Sommi. “La linea politica la condividiamo, dopodiché lui ha fatto un grande passo indietro. E per adesso si lavora bene”. “Si fida di Renzi?”, ha insistito il conduttore. “In politica io non mi fido di nessuno – ha risposto Calenda – Per ora le cose vanno bene. Non mi fido di Letta, non mi fido di Conte, non mi fido di nessuno. E chi ti dice in politica che quello vicino a lui è un amico di cui si fida, normalmente poi lo frega, per cui è meglio non dire cose del genere”, ha concluso.

