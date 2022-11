“Eleggeremo Mara Carfagna presidente. È una personalità per noi molto importante anche per riuscire a parlare al Sud Italia. Non per caso facciamo a Napoli questo incontro. C’è un lavoro da fare per recuperare rappresentanza di chi pensa che il Sud non è condannato all’assistenzialismo e che invece può emanciparsi, avere industrie, avere servizi, avere istruzione e sanità. Queste sono le nostre priorità nei prossimi mesi”. All’assemblea nazionale di Azione, al teatro Politeama di Napoli, il segretario Carlo Calenda investe l’ex ministra berlusconiana come successora di Matteo Richetti alla presidenza del partito. E ribadisce l’ovvio: “Se qualcuno di voi pensava di diventare una costola del Pd, garantisco che si è sbagliato fortemente”. I dem, dice per l’ennesima volta, “devono decidere se sono con noi o con i 5 stelle. Penso che alla fine decideranno per andare con i 5 stelle, secondo me è un errore. Possono anche cambiare rotta e decidere di aprire una discussione con noi su un’agenda riformista, ma decidano, perché così non possono andare avanti”.

La neo-presidente invece sogna in grande: l’obiettivo, “molto ambizioso ma non impossibile“, è quello “di fare di Azione il primo partito italiano“, dice Carfagna. “È un obiettivo necessario perché il nostro Paese ha bisogno di un partito che lo protegga e non lo esponga ad avventure, salti nel buio e finte e improbabili rivoluzioni, ma ha bisogno di un partito che non metta mai in discussione le alleanze internazionali e l’appartenenza all’Unione europea. C’è bisogno di questa grande casa dei liberali, dei popolari e dei riformisti italiani che sono orfani delle case di appartenenza dopo la crisi del bipolarismo”, sostiene. E sulla candidatura di Letizia Moratti alla presidenza della Lombardia assicura: “Noi corriamo per vincere, non so cosa intenda fare il Pd. Forse corre per evitare un’altra scissione, per non scontentare il Movimento 5 Stelle. Non si capisce quale sia il loro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di vincere e Moratti è il profilo giusto”.