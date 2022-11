Gli studenti in corteo per il “No Meloni Day” hanno fatto irruzione nel cortile dell’Università Statale di Milano per “un’assemblea a seguito della manifestazione”. Sotto la sede di Assolombarda (la sede di Confindustria) i giovani hanno dato vita a un flashmob, con le mani dipinte di rosso, in segno di protesta contro le morti prodotte dall’alternanza scuola-lavoro.