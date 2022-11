Gli organizzatori di Qatar 2022 vieteranno la vendita di birra alcolica negli otto stadi in cui si giocheranno i Mondiali di calcio. Lo rivela all’Associated Press una fonte a conoscenza della decisione, che arriva solamente a due giorni dall’inizio della manifestazione. Sarà disponibile per i tifosi solamente la birra analcolica. Una retromarcia clamorosa, perché finora era stato deciso che gli alcolici sarebbero stati a disposizione negli stadi e nelle aree dedicate ai fan. Una decisione che metterebbe in grande difficoltà la Fifa: uno dei maggiori sponsor è infatti la birra Budweiser, in ballo c’è un contratto da oltre 70 milioni di euro.

A raccontare i retroscena di quanto sta accadendo è il quotidiano The Times: i padroni di casa del Qatar stanno facendo pressioni sulla Fifa per fermare la vendita di birra negli otto stadi della Coppa del Mondo. Sabato scorso è stato chiesto a Budweiser di trasferire le bancarelle che vendono i suoi prodotti negli stadi in luoghi meno importanti. Sempre il Times riporta che Qatar 2022 ora vuole andare ancora oltre e che sono in corso discussioni tra Fifa e Budweiser. In risposta alla richiesta di spostare i suoi punti vendita, Budweiser AB InBev ha dichiarato a Sky News di “essere stata informata di ciò il 12 novembre e sta lavorando con la Fifa per trasferire i punti vendita in concessione nelle località come indicato“.

“Stiamo lavorando con la Fifa per offrire la migliore esperienza possibile ai fan. Il nostro obiettivo è offrire la migliore esperienza possibile ai consumatori nelle nuove circostanze“, ha aggiunto la società. La vendita di alcolici è strettamente controllata in Qatar, ma dovrebbe essere disponibile nell’area immediatamente al di fuori delle sedi delle partite e nelle zone dedicate ai tifosi, nonché all’interno degli hotel. Nel frattempo, nei supermercati del Paese il prezzo della birra sta salendo alle stelle: una sola bottiglia arriva a costare anche 13 euro.