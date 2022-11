Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale a Arezzo dopo esser stato ricoverato d’urgenza per un malore accusato sul campo da calcio di Laterina mentre faceva un allenamento giovedì sera. Il giovane calciatore, stando a quanto ricostruito, ha lamentato dei giramenti di testa improvvisi durante una sessione di allenamenti. La seduta è stata subito interrotta ed è stata chiamata un’ambulanza che ha accompagnato il 16enne all’ospedale, ma è morto al pronto soccorso. Il 16enne abitava a Levanella di Montevarchi (Arezzo) ma giocava per l’Arno Laterina, a una quindicina di chilometri da casa.

Secondo quanto riporta l’Ansa, il 16enne aveva regolare certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica. Giovedì pomeriggio, mentre veniva soccorso sul campo sportivo del Laterina, è stata subito avvisata la famiglia. All’ospedale di Arezzo però il 16enne è morto per il rapido peggioramento delle sue condizioni cliniche. Accertamenti medici sono in corso per ricostruire le cause del decesso.

“Siamo vicini ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, alla Società Arno Castiglione Laterina, a tutti i giovani calciatori per la perdita improvvisa del loro caro compagno di squadra – scrive in una nota il Comune di Laterina Pergine Valdarno – Ieri sera si è consumata nel nostro stadio una tragedia che ha scosso tutta la comunità. Quando viene a mancare un figlio, un ragazzo così giovane, uno sportivo appassionato, si rimane davvero impotenti ed increduli. Questa amministrazione abbraccia forte i familiari e tutti i giovani amici del nostro calciatore, volato in cielo troppo presto”.