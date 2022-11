Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo che si baciano sul campo di calcio. “Hanno FIFA dei gay” è la nuova provocatoria opera di Andrea Villa, lo street artist ribattezzato il ‘Banksy torinese’, realizzata in vista dell’avvio dei Mondiali in Qatar. I manifesti a Torino sono affissi in corso Fiume e in corso Regina Margherita. “Ho voluto evidenziare i due principali problemi del mondo del calcio – spiega Villa – Il primo è l’omofobia latente nell’ambiente calcistico. Ho rappresentato Mbappé e Ronaldo che si baciano, icone del calcio moderno in un mondo dove non vi sono calciatori di Serie A dichiaratamente omosessuali. In secondo luogo, gli scandali del trattamento nei confronti della comunità LGBT nel Qatar e nella libertà di espressione limitata anche nei confronti delle donne”.