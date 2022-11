“Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto: le discussioni ci sono, chi non litiga col marito?”. Viva la sincerità di Federica Nargi, ex velina di Striscia la notizia legata da 13 anni all’ex calciatore Alessandro Matri dal quale ha avuto due bambine. Il matrimonio per ora non è nei loro piani imminenti, ma “Arriverà […] Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie” commenta Matri nell’intervista rilasciata dalla coppia al Corriere.

Di fronte al binomio calciatore-velina un po’ di scetticismo scatta sempre quando si parla di relazioni a lungo termine, ma ci sono coppie che hanno saputo dimostrare che a volte si tratta soltanto di luoghi comuni. È il caso di Alessandro e Federica, il cui primo incontro è avvenuto in discoteca. A dispetto della location poco romantica, tra di loro è scattato da subito qualcosa di diverso da un semplice flirt giovanile: “Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali ogni domenica” racconta la Nargi. Anche la prima cena non è stata chissà quanto esclusiva: “Non sapendo cucinare, gli ho dato di secondo i sofficini. Ma non ci siamo più lasciati” prosegue la ex velina.

Per i primi 6 anni il loro amore ha dovuto affrontare il delicato problema della distanza, perché Matri ha giocato in diverse squadre ma quasi sempre lontano da Milano, dove la sua amata lavorava. Eppure quello che poteva rappresentare un ostacolo si è rivelato una risorsa: “Ha aiutato a costruire fiducia. Io sono di una gelosia estrema, anche se non me ne dà motivo, ma le spasimanti mi preoccupavano: era calciatore, bello, famoso” ricorda ancora Federica Nargi. A fare breccia nel cuore di lui, lato estetico a parte, è stata l’affinità anche nel modo di vivere la quotidianità: “Ho visto che lei stava bene nel mio mondo, coi miei amici d’infanzia, con la mia famiglia al paesino, a Graffignana, nel lodigiano. Sono duemila abitanti e ci accontentiamo di andare al bar, vederci a casa. Ho capito che non mi avrebbe allontanato dai miei affetti. Veniamo da famiglie umili, abbiamo gli stessi valori”.

Questo non vuol dire che ogni tanto anche tra di loro non ci siano scaramucce e discussioni pure per motivi futili, “una crisi vera, però, non c’è mai stata” afferma la ex velina da 4 milioni di follower su Instagram. E a proposito di social, il compagno svela: “Le foto che lei mette su Instagram le faccio io. Non so se mi spiego. [Sono] schiavizzatissimo. Non è che mi dia fastidio fare una foto, ma la faccio e lei dice che la luce è sbagliata, il vestito da cambiare… Per farne una, dobbiamo farne cento. Questo tutti i giorni”.