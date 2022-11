Una studentessa spagnola di 22 anni, a Roma per il progetto Erasmus, ha denunciato di essere stata costretta a un rapporto sessuale da un giovane italiano lo scorso 31 ottobre. Dopo aver trascorso la serata con lui in una discoteca nella zona di Portonaccio-Casal Bertone, la vittima ha raccontato di essere stata è stata invitata a entrare nella sua auto, che si trovava vicino al locale. A quel punto – ha riferito – le richieste del giovane italiano, di un anno più piccolo di lei, sono degenerate: più volte ha provato ad approcciare con la studentessa per consumare un rapporto sessuale.

Incassato il rifiuto, secondo il racconto, il giovane ha chiuso le sicure della macchina e ha violentato la ragazza. La quale, una volta liberata, ha telefonato un’amica, che a sua volta ha avvertito i Carabinieri. Grazie alla descrizione fornita dalla studentessa, il 21enne è stato rintracciato e denunciato per violenza sessuale: la sua posizione è sotto esame dell’autorità giudiziaria.