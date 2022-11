Taylor Mega si è lasciata andare a confessioni hot sui suoi trascorsi con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto intervenendo ai microfoni del programma radiofonico Turchesando: tutto è iniziato con alcune domande su Alberto de Pisis, con cui la modella e influencer ha avuto in passato un flirt. “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse – ha esordito -. Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa. Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato”. E ancora: “È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne“. Quindi la sentenza di Taylor Mega: “Non credo che nella Casa possa piacergli qualcuno”.

Ma non è tutto. Perché c’è un altro concorrente del reality con cui l’influencer ha avuto trascorsi passionali. Chi? Sofia Giaele. “L’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione – ha rivelato -. Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”.