Sabrina Ferilli questa volta non rimane in silenzio e risponde per le rime al commento volgare e fuori luogo di un hater che sui social le scrive: “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande”. D’altronde non è una novità il fatto che personaggi famosi e non vengano presi di mira sul web da persone che nascondendosi dietro lo schermo lasciano uscire il peggio di loro stesse. Si tratta di un fiume di rabbia, rancore e odio che non sembra mai avere fine e anzi si alimenta giorno dopo giorno. C’è chi cancella le cattiverie gratuite che vengono inflitte, chi blocca questi soggetti dal quoziente intellettivo veramente discutibile e chi, forse anche per provare a dare loro una lezione esemplare, decide di rispondere. Quest’ultimo è il caso della Ferilli.

LA RISPOSTA DI SABRINA FERILLI – L’attrice ha infatti deciso di non farla passare liscia a chi sotto una sua foto, sui social, ha avuto il coraggio di vomitare parole sprezzanti nei suoi confronti. “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande” le è stato scritto. La diretta interessata lo ha letteralmente gelato così: “Grazie. Ho imparato da tua madre”. Una risposta servita su un piatto d’argento, non c’è che dire.

FERILLI A TU SI QUE VALES – Sabrina Ferilli al momento è impegnata nel programma Tu si que vales, che ormai da diverse stagioni la vede nei panni di capo della giuria popolare. A lei il compito di farsi portavoce delle reazioni del pubblico di fronte alle esibizioni che, una dopo l’altra, animano il sabato sera di Canale 5. Un ruolo per nulla statico, dal momento che spesso viene tirata in ballo dai concorrenti che le propongono di fare da cavia per i loro numeri a volte spericolati. A divertire il pubblico da casa è anche il rapporto con Giovannino, il pupazzo umano disturbatore della Ferilli, che non manca mai di farle scherzi e lanciarle provocazioni.

TUTTO PRONTO PER LA FINALE – A breve calerà il sipario anche su questa edizione di Tu si que vales. Sabato 12 novembre, infatti, sono stati scelti i finalisti che si giocheranno, in diretta, la vittoria nell’ultimo appuntamento previsto per sabato 19 novembre in prima serata. Dodici gli artisti che hanno ottenuto il pass per la finale grazie al benestare dei giudici e della giuria popolare, ma solo uno verrà incoronato vincitore del programma.