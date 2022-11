Addio a Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato politico iraniano che ha vissuto più di 18 anni all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Nasseri è morto sabato 12 novembre al Terminal 2F. La sua vita ha ispirato Steven Spielberg per ‘The Terminal’, il film con protagonista Tom Hanks.

E Nasseri è morto nello scalo in cui ha trascorso quasi 20 anni: lì, si è spento per cause naturali. Il senzatetto aveva speso tutti i soldi ricavati dalla pellicola ed era tornato da poco ad abitare nell’aeroporto parigino. Nato a Masjed Soleiman, nella provincia iraniana del Kuzistan, aveva fatto dello scalo Charles de Gaulle la sua dimora nel 1988. Negli anni precedenti aveva girato l’Europa alla ricerca di sua madre e nel 1999 aveva ottenuto lo status di rifugiato in Francia e un permesso di soggiorno. La sua figura in aeroporto era diventata quasi iconica, dando a Spielberg per un film che è diventato un cult.