Sono le 17.30 quando Lorenzo Fontana apre i lavori (pomeridiani) della Camera, che era stata convocata alle 17. Roberto Giachetti, di Italia viva, prende subito la parola: “Signor presidente, non so in che fuso orario lei è posizionato in questo momento. Le comunico che sono le 17.30 e l’Aula era convocata 30 minuti fa. È innanzitutto una questione di educazione. Non possiamo restare qui per 30 minuti senza che nessuno ci dica niente, non siamo i vostri camerieri”.