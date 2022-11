Gerry Scotti non l’ha presa bene. Mediaset in occasione dei Mondiali di calcio, in onda in esclusiva sulle reti Rai dal 20 novembre, ha deciso di sospendere “Caduta Libera“. Il quiz occuperà ancora il preserale di Canale 5 ma con le repliche, già iniziate prematuramente nel weekend dal 15 ottobre. “Il conduttore è piuttosto avvelenato per la decisione arrivata dai vertici Mediaset”, fa sapere il sito DavideMaggio.it. Un fastidio che il presentatore pavese non ha di certo nascosto in onda approfittando di una risposta corretta durante il quiz, “La Ruota Mundial” spin-off del gioco “La Ruota della Fortuna”, condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 nell’estate del 1994 in concomitanza con i Mondiali in America.

“C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo. Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mundial. E infatti manderanno Una Casa nella Prateria”, il commento di Scotti con chiara frecciatina ai vertici.

La trasmissione era tornata in onda a fine agosto, faticando e non poco contro “Reazione a Catena“, con una distanza a favore del quiz condotto da Marco Liorni anche di dieci punti. L’aumento della platea, la fidelizzazione e il cambio di competitor (ora Rai1 propone L’eredità) hanno permesso una forte crescita con numeri spesso superiori al 20% di share. Le registrazioni continueranno anche nelle prossime settimane ma le puntate saranno in onda solo nella primavera del 2023, dopo “Avanti un altro” in partenza a gennaio. “Caduta Libera” occupa il preserale di Canale 5 dal 2015, con undici edizioni, oltre mille puntate e diversi appuntamenti speciali in prime time.