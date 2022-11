La “Regina delle pulizie” è finlandese. Pulisce e riordina gratis persino le case degli accumulatori seriali. Quelle piene di topi, vermi e muffa. Figuriamoci la tua, che ha solo piatti accumulati da lavare e qualche oggetto sparso per gli ambienti. Auri Katariina è una ragazza finlandese di 28 anni che ha deciso di fare la crocerossina degli appartamenti sporchi. I suoi video su TikTok, YouTube e Instagram stanno spopolando. “Voglio mostrare al mondo intero che pulire è divertente, vale la pena chiedere aiuto e anche il disordine più impossibile può essere pulito! “, rivela. E aggiunge un particolare non da poco. “Viaggio in macchina in giro per la Finlandia pulendo gratuitamente le case dei bisognosi”. Quali sono le dimore a cui si riferisce? Quelle di gente anziana o semplicemente di chi non ha tempo o voglia di dedicarsi a questo compito ingrato.

“Sentiti libero di chiedere aiuto e ordina subito una pulizia gratuita!”, recita lo slogan sul suo sito. Tu la chiami e lei arriva. Con tutto l’equipaggiamento di prodotti. Riesce a far risplendere anche il lavandino incrostato che da anni non vede un detergente. Per non parlare della cucina che ormai è diventata meta di scarafaggi. Ma ora il suo piacevole passatempo è diventato un vero lavoro. E da influencer sui social è diventata la “Queen of cleaning”, sponsorizzata da aziende che producono per il settore. La sua passione per la pulizia è nata per gioco sin da adolescente. Auri Katariina aveva un diletto: amava eseguire lavori di riordino e pulizie per amici e parenti. Le piaceva arrivare nelle situazioni di sporcizia e disordine più disastrose e sistemare tutto. Come Mary Poppins con uno schiocco di dita.

Ma crescendo ha compreso che restituire alle persone una casa pulita e ordinata aiuta a riappropriarsi della propria vita e della dignità. E che il suo innegabile talento per l’ordine era qualcosa su cui investire. “Lo faccio gratis per chi ne ha più bisogno. Mi piace fare volontariato”, dichiara. “Adesso gli sponsor mi pagano”, svela soddisfatta. Ora infatti viaggia gratis. E posta i video delle sue imprese mostrando ai follower i prodotti che utilizza per le sue magie. Fra i video pubblicati su Instagram c’è in prima posizione “Horror house”. La casa in cui nessuno vorrebbe entrare. Nemmeno uno zombie perché rimarrebbe schifato. E’ una casetta dove ti aspetti persino la presenza di animali ormai estinti. Con cumuli di spazzatura dappertutto e bagni in cui non faresti entrare neppure il tuo peggior nemico.

Ma lei filma tutto. E’ metodica e determinata. Raccoglie i rifiuti (ormai in decomposizione) nei sacchi. Disinfetta. Spruzza e spazza. Alla fine la casa degli orrori diventa un’alcova da cartolina. E’ accogliente e perfetta. Neppure al microscopio ci trovi una briciola. Auri Katariina su TukTok ha già 8 milioni di follower. Elargisce consigli per pulire casa e condivide i suoi viaggi per il mondo e i lavori a casa di persone sconosciute. All’inizio della sua carriera da influencer del pulito i viaggi le costavano oltre 250 euro: ora pagano le aziende. Ma a lei piace aiutare. Racconta soddisfatta di aver ripulito la casa di una mamma single con tre figli dopo che il marito si è tolto la vita: “Sono andata un fine settimana e ho pulito la sua casa per due giorni. Alla fine piangeva e i suoi figli mi abbracciavano e mi ringraziavano”. Sceglie i casi più disperati. Non c’è casa ricoperta di sporco che la spaventi. “Le persone che aiuto spesso sono davvero in difficoltà, ma vogliono che qualcosa cambi, quindi le aiuto a fare il primo passo. Molte di loro mi inviano messaggi dopo sei mesi o un anno, mostrandomi le loro case ancora pulite, è fantastico”, dice.

Il suo segreto? “In tutte le mie pulizie uso principalmente alcune cose molto basilari. Aceto, detersivo per piatti e detergente per forno. Come strumenti uso solo un raschietto, una spazzola per piatti, che è fantastica per le piccole fessure, uno spolverino, un panno in microfibra, una spugna e una paglietta”, spiega. Sul suo profilo Instagram però c’è anche chi si preoccupa: “Amo quello che fai. Sono preoccupato per il fatto che tu ti prenda malattie dovuta a muffa, batteri, funghi, piombo, amianto, malattie causate da parassiti e loro escrementi, infestazioni e che porti cimici o parassiti a casa con te”. Ma in gran parte i follower la vedono come una Regina: “Sei un’ispirazione. Ho membri della famiglia che sono accumulatori e tu mi hai dimostrato che non è impossibile pulire una casa in disordine. Mi sento potente. Grazie!”. E ancora: “Sono il tuo fedele seguace, adoro i tuoi video e la mia richiesta è che tu sia più chiara su quanto tempo ci metti a completare ogni passaggio”. Nei video infatti sembra tutto fatto alla Mary Poppins. Con uno schiocco di dita.