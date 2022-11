Elon Musk, appena arrivato alla guida di Twitter, cambia le regole del gioco: gli utenti potranno ricevere il segno di spunta blu accanto ai loro nomi “proprio come le celebrità, le aziende e i politici”. Si tratta di Twitter Blue, un nuovo servizio a pagamento che è già disponibile in alcuni Paesi: costa 7,99 dollari al mese. Avere un account verificato è il sogno di molti utenti: così Elon Musk prova a sfidare Mark Zuckerberg e a fare cassa. “A partire da oggi, stiamo aggiungendo nuove fantastiche funzionalità a Twitter Blue e ne abbiamo altre in arrivo presto”, ha annunciato la società nell’App store di Apple.

Inoltre, da quanto si apprende, i membri di Twitter Blue vedranno la metà degli annunci pubblicitari rispetto gli utenti di Twitter non paganti. I membri saranno anche in grado di pubblicare video più lunghi sul sito e avranno ulteriori benefici nelle risposte, nelle menzioni e nella ricerca. Twitter Blue , per adesso, è disponibile negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.