Quando nel 1997 Valentino Rossi vince il suo primo titolo mondiale, nella classe 125, in sella ad una Aprilia, a Torino pochi mesi prima nasce Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, il pilota piemontese che ha riportato in Italia il titolo di campione del mondo della MotoGp, 13 anni dopo l’ultimo trionfo del Dottore nel 2009. Proprio l’abbraccio tra l’allievo e il maestro è uno dei momenti simbolo della festa di Bagnaia a Valencia, dove il pilota ha festeggiato con il Team Ducati, il grande artefice di questo successo, con la sorella Carola Bagnaia e la fidanzata Domizia Castagnini.

Passing the baton to his protege! ????@ValeYellow46 has to be mad proud of @PeccoBagnaia ????????????#PerfectComb1nation ???? pic.twitter.com/1CyEMbKrZn

— MotoGP™???? (@MotoGP) November 6, 2022