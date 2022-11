Edoardo Tavassi è appena arrivato al Grande Fratello Vip e già ha conquistato la scena. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, ci ha preso decisamente gusto con i reality e così giovedì 3 novembre ha deciso di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia: subito, facendo conoscenza con i compagni, si è lasciato andare ad una frecciatina nei confronti della sorella Guendalina. “Anche se salutassi adesso mia sorella, non mi vede perché sta sicuramente dal chirurgo“, ha detto ironizzando sui ritocchini estetici a cui lei non ha mai nascosto di fare ricorso.

“Che st***zo”, ha commentando quindi Micol Incorvaia. “Guarda che mia sorella su ste cosa si ammazza dalle risate, ci prendiamo in giro sempre”, si è quindi affrettato a precisare Edoardo. “Anche perché non è una cosa che puoi nascondere“, ha aggiunto Donnamaria. “No, non la puoi nascondere. La vedi il giorno prima e il giorno dopo sta così (mimando il visto ‘tirato’, ndr). Non è che può dire: ‘Che hai fatto? Eh, ho dormito col cuscino male’. Mia sorella è molto autoironica”, ha concluso quindi Edoardo Tavassi.