Luigi Izzo, barbiere di 35 anni e padre di tre figli, è stato ucciso questa notte a coltellate al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. L’omicidio è avvenuto a Castel Volturno, in provincia di Casera: secondo una prima ricostruzione, il 35enne stava discutendo animatamente con un giovane di 27 anni all’interno di un locale della zona. Poi, per evitare che la situazione degenerasse, ha deciso di allontanarsi. A quel punto, la vittima è stata richiamata da un uomo di circa 50 anni che lo ha colpito con un coltello più volte. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, l’accoltellatore è il padre del giovane con cui Izzo aveva avuto il diverbio.

Il 35enne è stato portato d’urgenza alla clinica Pineta Grande, ma è morto a causa delle ferite subite nell’aggressione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno portato in caserma il presunto responsabile per interrogarlo. Dalle prime informazioni, sembra che l’aggressore abbia consegnato l’arma usata ai militari. Tanti i messaggi di cordoglio, scritti da amici e parenti, apparsi in queste ore su Facebook.