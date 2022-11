Ha vinto 7 gran premi in stagione, ma la gara” più difficile della sua vita” è quella in cui ha chiuso nono. Pecco Bagnaia parla da nuovo campione del mondo di MotoGp, al termine della gara di Valencia. Doveva arrivare almeno 14esimo per essere sicuro di conquistare il titolo, ha chiuso appunto nono. Ma la pressione era tanta, tantissima: sapeva di avere in mano il Mondiale, al di là della gara del rivale Fabio Quartararo, poteva solo buttarla via. Quando sai che potresti essere il primo italiano a trionfare 13 anni dopo Valentino Rossi, il primo a farlo sulla Ducati, i pensieri affollano la mente e cedere è un attimo.

Invece Bagnaia ha retto e al termine di una stagione incredibile può finalmente festeggiare: “Tutto bellissimo e fantastico. È stata la gara più dura e difficile della mia vita, la mia ambizione era di arrivare tra i primi cinque ma dopo 5 giri ho cominciato a soffrire con l’anteriore della moto. Non ha importanza. E’ stata lo stesso una grande giornata. E sono molto felice”. ha detto al termine del Gp di Valencia. “Ce l’abbiamo fatta, è stata difficile e lunga ma è stato un bel viaggio”, le poche parole scelte invece da Gigi Dell’Igna, direttore generale di Ducati Corse. L’uomo che ha costruito l’impresa e consegnata a Bagnaia la moto più forte di tutte. Che ricorda le delusioni delle scorse stagioni. E la fatica per arrivare oggi a celebrare l’impresa.