55enne irrompe in un bungalow di un campeggio dove due ragazzini stanno amoreggiando e li molesta. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’incredibile storia è accaduta due anni fa in un camping di Manerba sul Garda. La protagonista è una signora di 55 anni di origini portoghesi ma residente in Germania che, alla fine di agosto 2020, avrebbe molestato una 16enne e un 17enne che si erano ritirati nel proprio bungalow a fare l’amore.

Come riporta Brescia Today, la donna li avrebbe “prima spiati e poi si sarebbe bruscamente avvicinata a loro: anzi, avrebbe fatto “irruzione”. Successivamente la signora “avrebbe proposto loro un rapporto a tre, proseguendo nel suo intento nonostante il rifiuto: avrebbe cercato di abbassare i pantaloni alla 16enne e in seguito aggredito anche il fidanzato”.

I due ragazzi però si sarebbero messi ad urlare e svegliando il vicinato avrebbero svegliato anche il marito 55enne della donna lì vicino, diventato poi anche il primo a soccorrere i ragazzi dalla libido impazzita della propria moglie. Ora il caso è finito in tribunale e la donna è accusata di violenza sessuale e lesioni su minori. Sul piatto sembra comunque esserci già una proposta di patteggiamento a 1 anno e 8 mesi.