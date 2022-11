Venezia fa i conti per la prima volta quest’autunno con una acqua alta severa: per questo da questa mattina si sono alzate le barriere del Mose scongiurando allagamenti. Il Centro maree del Comune ha diffuso un avviso che prevede in mare una massima di 110 centimetri, mentre in centro storico viene ipotizzata una massima di 85 centimetri.