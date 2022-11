Perché due grosse palle hanno rotolato sulla strada? Metaforicamente parlando, potremmo iniziare un elenco e andare avanti fino ai giorni della merla. In questo caso però, si parla di palle vere e di una cosa molto bella che ha rischiato di finire malissimo. Intanto, le due palle hanno rotolato per le strade di Londra nella notte tra domenica e lunedì. Facevano parte di una installazione con quattro sfere argentate, realizzata dall’artista Tom Shannon per il lancio di un disco di elettronica, quello del duo Mount Kimbie. Luogo esatto dell’imponente opera, St.Giles Square. Ora il problema è che a Londra tira spesso uno sferzante vento gelido. E così è stato anche la notte del lancio, quando due palle si sono staccate e hanno cominciato a rotolare per strada. In Tottenham Court Road qualcuno ha visto uno spettacolo davvero pittoresco. E per fortuna nessuno si è fatto male. Qui il video.