È con schiettezza e onestà che Cristina Quaranta ha spiegato a Silvia Toffanin i motivi che l’hanno portata ad accettare di partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex volto di ‘Non è la Rai‘ è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda sabato 29 ottobre e, parlando di sé e della sua scelta di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, ha rivelato cosa l’ha spinta ad accettare la proposta di Alfonso Signorini. “L’ho fatto solo per i soldi, assolutamente. Quello che guadagno al Grande Fratello, ci avrei messo almeno un anno e mezzo a guadagnarlo al ristorante, quindi mi sono detta perché no”, ha ammesso.

Da ormai qualche tempo, infatti, Cristina Quaranta lavora come cameriera in un ristorante romano a Milano: “Tornerò a fare la cameriera, adoro quel lavoro, mi fa stare a contatto con le persone – ha sottolineato -. Nell’ultimo anno facendo due lavori, mattino in negozio e poi la sera al ristorante ero molto stanca. Ho perso 9 chili. Il Gf l’ho fatto per riposarmi, mi sono detta: vado in una casa, non faccio nulla”.

Non è mancato, però, il rovescio della medaglia: “Sì, mi sono riposata a livello fisico ma a livello mentale è stata una tragedia per me il programma – ha ammesso ancora Quaranta -. Ho avuto a che fare con doppiogiochisti, ipocriti e io non riesco a essere finta come loro. A me piacerebbe essere astuta e furba e poi risulto una stupida, già è tanto se sono durata un mese. Su alcune tematiche non riesco a stare calma e alcuni concorrenti hanno infierito sulle mie fragilità”.