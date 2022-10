Cosa bolle in pentola tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà? Il parrucchiere, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la modella sono sempre più vicini dentro la casa del Grande Fratello Vip. Tanto vicini da esser finiti a letto insieme, lasciando intendere che tra loro sia successo qualcosa prima che la regia cambiasse prontamente inquadratura. Tutto è successo la scorsa notte: Antonino e Giaele si sono coricati insieme e, inizialmente, lei aveva le mani ben in vista mentre lui invece si muoveva sotto le lenzuola. Ad un certo punto, però, entrambi sono spariti sotto le coperte: “Fai piano”, le dice lui tra risatine, gridolini e gemiti, lasciando intuire che qualcosa stesse succedendo. Inutili, infatti, i tentativi di occultare i movimenti tra le lenzuola: nulla sfugge alle telecamere del Grande Fratello ma, soprattutto, all’occhio attento dei fan del reality di Canale 5 che, neanche a dirlo, si sono subito scatenati con i commenti sui social.