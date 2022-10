Chiama nominale per la fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. Alla Camera, la deputata segretaria di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, sta facendo l’appello dei colleghi chiamati al voto. A un certo punto arriva al parlamentare Alberto Stefani e pronuncia il suo cognome con l’accento sulla “a”, cioè “Stefàni”. Lorenzo Fontana la corregge, spiegando che in Veneto, per quel cognome, l’accento cade sempre sulla “e”, “Stèfani”. Poi il complimento: “Ma con una voce così deliziosa va bene qualsiasi pronuncia”.