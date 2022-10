Alfredo Storto sarà il capo di gabinetto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini. Storto, 56 anni, è stato a capo dell’ufficio legislativo dello stesso ministero all’epoca del governo Conte 1, quando era ministro Danilo Toninelli. Magistrato amministrativo, professore a contratto in Diritto processuale civile alla Luiss, Storto ha lavorato in altre occasioni per la macchina amministrativa e burocratica di vari governi. E’, tra le altre cose, il dirigente uscente dell’ufficio legislativo Economia al ministero dell’Economia, guidato da Daniele Franco, incarico ricoperto in precedenza ai ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture, dell’Ambiente e della Semplificazione. Storto ha lavorato anche alla presidenza del Consiglio.