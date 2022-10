Leslie Jordan è morto ieri, lunedì 24 ottobre, all’età di 67 anni. Per il comico e attore è stato fatale un incidente d’auto. Secondo quanto riportato da Los Angeles Times, Jordan potrebbe avere avuto un malore poco prima dell’impatto: la sua automobile infatti è andata a sbattere contro il muro di un edificio a Hollywood. Il portavoce dell’artista ha altresì riferito che Jordan è morto sul colpo. Noto al grande pubblico per l’interpretazione di Beverly Leslie nella serie tv Will & Grace (per cui ha vinto anche un Emmy), Leslie ha preso parte a titoli famosissimi come Star Trek: Voyager, Ugly Betty, Boston legal, American horror story, The help e Call me cat.

Quest’ultima serie, attualmente alla terza stagione su Fox, è stata sospesa. Lo ha fatto sapere con una nota ufficiale la produzione della serie tv. Jordan dal 2021 interpretava il panettiere del cafè, Phil. L’attore aveva già registrato ben nove episodi della stagione in corso, quattro dei quali erano già andati in onda. Celebri i suoi video caricati sui social durante la pandemia dove, ogni giorno, intratteneva i suoi oltre 5 milioni di follower. Non solo: da sempre Leslie è stato al fianco della comunità Lgbtq, tanto da essere considerato una vera e propria icona del movimento. Erano ancora tanti i progetti ai quali Jordan stava lavorando e che non vedeva l’ora di condividere con il suo fedelissimo pubblico.

L’ultimo post caricato sui social ne è la testimonianza: “L’amore e la luce che Leslie ha condiviso non si spegneranno mai e ti invitiamo a condividere i tuoi ricordi e confortarci a vicenda. Nei prossimi giorni daremo uno sguardo a un progetto di cui Leslie era davvero orgoglioso e non vedeva l’ora di condividere con il mondo”. Sono state tantissime anche le esternazioni d’affetto da parte di colleghi e fan che negli anni sono stati contagiati dall’irresistibile umorismo di Leslie e della sua inconfondibile risata. Suono che resterà ancora per lungo tempo nelle orecchie di tutti noi.