Ricreazione bevendo una bottiglia di vodka. Una pausa alcolica tra una lezione e l’altra anche ripresa con un smartphone con il filmato immancabilmente finito sui social. E così il video è stato visto anche dai professori, che hanno avvisato i genitori, e poi la scuola ha adottato i relativi provvedimenti. Così dodici ragazzi del biennio di Scienze Umane del Liceo Rinaldini di Ancona sono stati sospesi dalle lezioni dai tre ai quindici giorni. La sospensione più lunga è stata inflitta a una ragazza.

La vicenda, ricostruita dal Corriere Adriatico, è avvenuta nei giorni scorsi e già alcuni studenti hanno ripreso le lezioni. La bravata è stata portata a termine a metà mattinata. Nel filmato video si vede il momento in cui due ragazze prendono la bottiglia. Successivamente hanno spiegato che “la tenevano per conto di alcuni ragazzi più grandi”. I genitori degli studenti sono stati chiamati a colloquio e hanno convinto i propri figli ad autodenunciarsi. Quasi metà classe è stata coinvolta con punizioni che incideranno sul voto in condotta.

Foto di archivio