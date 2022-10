Ieri sera, sabato 22 ottobre, è andato in onda in diretta un nuovo appuntamento con Ballando con le stelle. Tra le protagoniste di questa nuova edizione anche Rosanna Banfi. L’attrice e figlia di Lino Banfi, celebre Nonno Libero di Un medico in famiglia e ovviamente non solo, ha commosso tutti portando in pista un pezzo della sua vita. Banfi ha deciso, insieme al suo insegnante di ballo Simone Casula, di creare una coreografia che potesse in qualche modo aiutarla a portare alla luce la sua vita alle prese con la malattia. Rosanna nel 2009 ha scoperto di avere un cancro al seno, curato con operazioni e chemioterapia. Oggi Rosanna splende. In pista ha mostrato molta dolcezza, in una una coreografia tortuosa come gli anni che ha vissuto con la malattia. L’esibizione si è conclusa con il lancio del foulard che per tanti anni ha portato in testa. Un segnale chiaro: “Ho vinto io”. L’esibizione è stata apprezzata dalla giuria. L’attrice ha totalizzato ben 47 punti grazie anche al 10 attribuito dalla presidentessa, Carolyn Smith. La coreografa si è commossa, ha pianto al punto di non riuscire a parlare. Smith sta combattendo la stessa battaglia della Banfi contro un tumore al seno. Le due si sono abbracciate forte. “Per chi sta lottando e per chi non ce l’ha fatta”. È questa la dedica che Rosanna Banfi ha voluto fare al termine della sua esibizione sensibilizzando su quanto sia importante fare prevenzione. Indipendentemente dalla bravura nel ballo, criticata da alcuni sui social, è passato un messaggio sincero e forte come Rosanna.