Francesco Frank Gramuglia deve il suo successo al periodo del lockdown perché per meglio convivere con la reclusione forzata del 2020 si è trovato un hobby che oggi pare piuttosto remunerativo. Classe 1987, Gramuglia vive a Garbagnate, in provincia di Milano. Ed è proprio all’interno della sua abitazione che ha iniziato a pubblicare qualche video su TikTok. Quella sua voce dura che spesso rimprovera. I temi dei contenuti di Gramaglia variano ma un dettaglio resta fisso: lo sprezzo verso qualsiasi cosa comprenda una certa dose di fatica senza nessuna gratificazione, a partire proprio dal lavoro. Francesco si è diplomato come perito informatico, ha frequentato Scienze Politiche all’università ed è arrivato a lavorare in albergo. Front office, back office fino a direttore. Poi la parola “fine”.I numeri sulla piattaforma cinese crescono in maniera esponenziale. Oggi Frank conta 1,7 milioni di follower su TikTok, 1,1 milioni su Instagram e quasi 290.000 iscritti su YouTube. Su quest’ultima app Francesco pare non puntare particolarmente, come detto in un’intervista a Fanpage: “Accontentatevi di TikTok e Instagram”. Nella stessa intervista, il tiktoker ha risposto alle domande più cercate su Google legate a lui, a partire proprio dal suo lavoro. “Adesso faccio il content creator. Prima avevo un bel lavoro di merda… Ho fatto dieci anni a fare front office, back office, ho fatto il direttore d’albergo. Ho fatto di tutto. Poi ho capito che era meglio non lavorare. Adesso ho un solo obiettivo: non tornare più in ufficio”. La seconda ricerca web riguarda le sue entrate economiche grazie all’attività social: “Guadagno di più di quando andavo a lavorare. Nella bio ho scritto: “Scrittore, scroccatore e storyteller”. Qualcuno mi chiede di fare stand up comedy ma io rispondo di no. Non mi fregate, vuol dire andare a lavorare. Per il futuro non ho progetti, voglio solo non dover mai più lavorare”. Una nota di gossip poteva mancare? Ovviamente no. Ecco che la terza ricerca più gettonata su Google riguarda la situazione sentimentale di Francesco Gramuglia. Il content creator è irremovibile: “Sì, sono fidanzato. Lo dico a tutte quelle che mi scrivono “Frank usciamo insieme”. Purtroppo sono fidanzato. Dovevate arrivare prima. Si chiama Elisabetta ed è qui con me”.