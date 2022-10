Carolyn Smith è l’insostituibile presidentessa di giuria di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in onda il sabato sera su RaiUno. E anche una donna con grande forza ed energia. Smith affronta un tumore al seno dal 2015 e al settimanale Nuovo ha raccontato come sta ora: “Ho tolto il port, il piccolo dispositivo che si applica sotto la pelle per la somministrazione di tutti i farmaci necessari: è stato con me per quattro anni e mezzo”. È momento per dire “è tutto superato”? “Non me la sento ancora di dire che è finalmente tutto finito, perché ci sono dei punti interrogativi all’orizzonte… La tac che ho fatto ad agosto ha rilevato due macchie sospette: se si fossero illuminate di verde sarebbero state un tumore garantito, ma fortunatamente si sono illuminate di rosso”, ha spiegato la coreografa aggiungendo che l’8 novembre farà un’ecografia per capire meglio come stanno le cose. E se di strada da fare ce n’è ancora, lei mostra sempre di saper usare la forza giusta: “Dopo i prossimi controlli dovrò prendermi cura del mio fegato, affaticato da tutti i farmaci che ho assunto negli ultimi sette anni. Per me la miglior terapia per scacciare i cattivi pensieri è quella di buttarmi anima e corpo nel lavoro“. Forza Carolyn!