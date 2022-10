“Abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica le nostre preoccupazioni per la situazione internazionale e ribadito il nostro impegno per la pace in Parlamento e nel Paese” con la partecipazione, tra l’altro, alla manifestazione del 5 novembre. Così il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni al termine del colloquio con il capo dello Stato nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. “Abbiamo ribadito – ha aggiunto – che nella nettezza di un giudizio mai venuto meno su chi aggredisce e chi è aggredito la scelta della pace e della diplomazia è l’unica soluzione in grado di dare sicurezza alle vittime e far fuoriuscire il mondo intero dal rischio della degenerazione del conflitto”. Fratoianni ha poi specificato di aver parlato a Sergio Mattarella anche della “preoccupazione per la crisi sociale che attraversa il Paese” e di come servano “risposte immediate” a cominciare dall’intervenire “sugli extraprofitti delle compagnie energetiche e sulla necessità di intervenire sulla piaga della precarietà”.

Anche Eleonora Evi, co-portavoce di Europa Verde ha preso la parola parlando di una preoccupazione anche sul “tema dei diritti in particolar modo il diritto all’aborto che deve essere tutelato e garantito nel nostro Paese”. “Noi abbiamo voluto rimarcare che rischiamo di regredire su questo fronte e ciò che abbiamo denunciato nei mesi scorsi sta già accadendo in alcune Regioni – ha detto parlando alla stampa – Vigileremo su questo governo che non deve fare passi indietro su questo”. “Abbiamo ricordato e auspicato che nella formazione del nuovo governo i ministri rispettino gli obblighi internazionali in particolar modo nel rispetto degli obblighi climatici, avere i ministri che vanno nella direzione opposta sarebbe un problema anche nelle relazioni con gli altri paesi europei”, ha invece ricordato Angelo Bonelli.