“Io e mio marito abbiamo trovato questa notizia su internet. Giulio, ringraziando Dio, è sano e libero, non ha nessun problema, quindi non so come sia nata questa cosa. Come genitori volevamo denunciare, poi abbiamo preferito non stare a fossilizzarci su quanto accaduto”. A parlare così è Emanuela Aureli che, ospite di Bella Ma, ha raccontato a Pierluigi Diaco di una fake news che colpisce suo figlio e la sua famiglia: “Mio figlio di sei anni sta bene, ma su Internet rimbalza da anni una notizia secondo cui dovrebbe soffrire di autismo. Non so come sia potuta nascere una cosa del genere. Possono dire qualsiasi cosa e nessuno verifica”. Il commento di Diaco è più che condivisibile: “È una cosa davvero offensiva non solo per voi, ma anche per quelle tantissime famiglie che invece convivono realmente con questa patologia“. Aureli ha poi parlato della sua carriera, dall’incontro con Carlo Conti, al quale dice di dovere molto, a quello con Raffaella Carrà. E a proposito del suo carattere ha raccontato: “Non ho maschere, se non quando imito o quando devo interpretare un personaggio. Magari questo mio modo di essere non va mai bene fino in fondo. Tante volte vengo vista come una persona più debole di quello che appaio e, inoltre, sono da sempre insicura, in tutto”