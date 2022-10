“Credo siano del tutto inappropriati quei discorsi che sono usciti di Silvio Berlusconi: scambiarsi delle lettere dolcissime in questo momento con Putin è la cosa più fuori luogo che ci sia“. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando alla Camera dei deputati. “Non dobbiamo avere alcun tentennamento nel condannare, come sempre abbiamo fatto, l’aggressione russa”, ha aggiunto Conte.

Il presidente M5s ha poi rivendicato l’adesione alla manifestazione del 5 novembre per la pace: “Sarà una grande manifestazione nazionale senza bandiere, senza colori politici. La pace non ha colori: noi aderiamo a questa manifestazione, non l’abbiamo lanciata, ma aderiamo come Movimento 5 Stelle e speriamo che possano partecipare tutti i cittadini, anche quelli che hanno una sensibilità politica diversa. Questa manifestazione è per la pace, perché la guerra finisca e ci sia una svolta nel negoziato di pace”, ha concluso.