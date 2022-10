Sarà la “quarta gamba” della maggioranza al Senato, dove i numeri lasciano meno tranquilli. Accanto a Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, a Palazzo Madama si è costituito Civici d’Italia–Noi Moderati–Maie, un gruppo “ibrido” di eletti del centrodestra. Per raggiungere la consistenza di sei senatori – numero minimo richiesto dal nuovo regolamento – Fratelli d’Italia ha dovuto infatti “prestare” alla nuova formazione tre parlamentari: l’imprenditore Giorgio Salvitti (ex vicesindaco di Colleferro), l’ex ministro di Forza Italia Antonio Guidi e la campana Giovanna Petrenga, anche lei ex azzurra. Si uniscono ad Antonio De Poli (Udc) e Michaela Biancofiore (Coraggio Italia), i due senatori eletti dalla lista Noi Moderati, nonché a Mario Alejandro Borghese, rieletto per la terza volta consecutiva nel collegio dell’America meridionale con il Maie, il Movimento degli italiani all’estero.

Il presidente del gruppo sarà De Poli, questore di palazzo Madama nella scorsa legislatura, il vicepresidente Salvitti. In questo modo gli eletti “moderati” del centrodestra evitano di dover entrare nel gruppo Misto, con i conseguenti svantaggi in termini di rappresentanza e tempi d’intervento in Aula. “Il Maie nell’inizio di questa legislatura sarà parte attiva della maggioranza di governo”, dice il presidente del Movimento Ricardo Merlo, al termine dell’incontro in cui è stato siglato l’accordo con Borghese e il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Abbiamo parlato soprattutto di italiani all’estero, ovvero dell’importanza di dare il giusto valore alle comunità italiane nel mondo, mettendo in campo una vera politica per i nostri connazionali residenti oltre confine. Lollobrigida ha ascoltato e condiviso le nostre idee”.