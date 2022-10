“Se vuoi fare informazione, lo fai alla luce del sole e rispettando le regole. Se invece combatti una battaglia politica nei confronti di uno che ti ha battuto alle elezioni, e non lo fai con i dovuti metodi, allora mi fai venire in mente le Brigate Rosse“. In un video sui social il sindaco di Como Alessandro Rapinese, eletto da pochi mesi con una lista civica, si scaglia contro una pagina Facebook, ‘Rapi Governo‘ , che lo ha preso di mira per criticare, con satira e ironia pungente, la sua amministrazione. Anche le Brigate Rosse, ricorda Rapinese, “avevano un progetto politico, quello di sovvertire il potere costituito, e non lo facevano fornendo nomi e cognomi perché gli obiettivi erano inconfessabili”.