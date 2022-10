Fa la ceretta alle sopracciglia della figlia di 3 anni e viene additata sui social come una “madre cattiva”. La 31enne texana Leah Garcia ha sparato ai quattro venti sui social un video dove estirpa con il classico cerottino strappa peli le sopracciglia leggermente folte di sua figlia di tre anni. Al di là della solita esibizione dei bambini ignari della situazione in cui vengono mostrati, la foga di estirpazione pilifera di mamma Leah sembra degna di un estetista pazzo. Ovvio che così dal web ti piovono addosso parecchie critiche. Cosa che puntualmente accade, tra cui quelle riguardanti le sue funzioni piuttosto inutili e superflue di madre.

Allora la Garcia, cerottoni epilatori in una mano e smartphone nell’altra spiega che sta salvaguardando la sua bambina dal bullismo futuro. “La gente dice che sto proiettando le mie insicurezze su di lei e che dovrei insegnarle a non preoccuparsi di ciò che pensano le persone, ma non è vero”, ha scritto la donna. “Inutile fare gli ipocriti. Lo sguardo infastidito della gente (si riferisce a quello rivolte evidentemente alle sopracciglia della figlia, ndr) ti infastidisce eccome”. Chiosa: spiega mamma che la figlia è sottoposta alla ceretta da un annetto almeno una volta a settimana, ma che soprattutto l’accordo con la bambina è avvenuto senza imposizioni.