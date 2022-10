“Meloni è il presidente dell’Ecr che è il gruppo di cui fa parte Vox. Ha fatto quello che doveva. Poi dovete anche ricordare una cosa che forse non tutti sanno che i Vox stanno dentro il gruppo dei Conservatori da quando c’erano i Conservatori inglesi. Non so se vogliamo immaginare che i Conservatori inglesi sono dei pericolosi tiranni. Noi abbiamo trovato Vox già nel gruppo quindi è normale avere un rapporto con loro”. Così Fabio Rampelli deputato di Fratelli d’Italia entrando all’assemblea del partito per salutare i neoeletti in Parlamento, commentando l’intervento della leader del suo partito all’evento di ieri di Vox.

“Spaventa la vicinanza ai paesi come Ungheria e Polonia? Vista la crisi energetica sarei molto più spaventato dal comportamento isolazionista di Germania e Olanda e dei Paesi che ritengono di pericolosamente di poter essere autosufficienti rispetto alla crisi energetica che ci sta devastando”, ha risposto ancora Rampelli, sottolineando che “questa attenzione verso un paese di otto milioni di persone come l’Ungheria, che è alla canna del gas, in difficoltà anche con i rigassificatori non avendo sbocco sul mare, non la capisco”. “Io guarderei all’egoismo della Germania con il suo pregiudizio rispetto al tetto al prezzo del gas sta rischiando di mandare in frantumi la Ue. Quella sì, non l’Ungheria”.