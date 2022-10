“La manifestazione per la pace del M5s è per la resa dell’Ucraina e noi non parteciperemo ma opporremo una manifestazione per ribadire il supporto all’Ucraina. Abbiamo invitato Pd ed +Europa, ma non sono pervenuti così come per le bollette. Devono decidere cosa sono”. Lo ha dichiarato il leader di Azione e nuovo senatore della Repubblica Carlo Calenda entrando a Palazzo Madama.