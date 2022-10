“Il Pd? Sta affrontando una fase di riflessione, faranno la loro strada”, così il presidente della Camera, esponente del Movimento 5 stelle Roberto Fico. Fico parla di pace e sottolinea che è “molto importante parlarne” e “cercare una soluzione” pur “rimanendo sempre nella collocazione del patto atlantico e dell’Unione europea”. “Presidenzialismo? – continua Fico parlando con i giornalisti – mi sono espresso già in passato, non credo sia la soluzione dei problemi italiani. Credo che la centralità del parlamento aiuti a trovare sintesi migliori, noi siamo una democrazia parlamentare e credo vada rafforzato questo concetto e non sviluppati altri, mi sembrano facili soluzioni a problemi complessi”. Infine l’esponente M5s conclude: “La riflessione sul reddito di cittadinanza è importante, è una misura che ha aiutato tante persone anche in pandemia. Va rafforzato e anche migliorato”. applicata sulla dimensione delle politica attive”.