Il taglio della torta è il momento clou di ogni festa di nozze. Ma per una coppia di giovani sposi vietnamiti si è trasformato in un incubo. La torta è infatti rovinosamenta caduta a terra davanti ai loro occhi mentre i camerieri la stavano portando nella postazione prescelta per il taglio e le foto di rito. La scena è stata immortalata in un video girato da uno degli invitati presenti e pubblicato su TikTok, dove è diventato subito virale: nelle immagini si vedono i due addetti del catering che ha organizzato il banchetto inciampare e scivolare, finendo a terra con tutta la maestosa torta: “Dovevate vedere lo sguardo sui loro volti“, commenta l’autore del video. E un dettaglio non passa inosservato: tra gli invitati ripresi c’è anche una donna che ha continuato ad applaudire anche dopo il “disastro”.