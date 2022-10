Un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica. È successo a Paceco, in provincia di Trapani, dove un bambino appena anto è stato lasciato lungo una strada privata di campagna, vicino a una scuola elementare. A dare l’allarme è stato un contadino, proprietario del terreno dove è stato abbandonato il piccolo. I carabinieri sono arrivati immediatamente e il primo a prenderlo in braccio è stato uno di loro, Francesco. Anche il neonato si chiamerà così: la decisione è stata presa proprio nel giorno dedicato all’omonimo santo.

Dopo aver avvisato il 118, il bambino è stato trasportato in ospedale: non si trova in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno indagando su chi possa averlo lasciato: nel sacchetto di plastica c’era ancora la placenta, per queste secondo le prime ipotesi la madre potrebbe aver partorito in casa.