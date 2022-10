Un fattorino davvero speciale si è presentato all’esterno della Grana Padano Arena & Theatre di Mantova nelle scorse ore. È Marco Mengoni, che dopo aver concluso le prove del tour nei palazzetti al via questa sera – dopo la data zero del 2 ottobre – ha deciso di fare una sorpresa ai fan. Un modo per ringraziarli del loro affetto e anche dei sacrifici che ogni volta fanno pur di seguirlo e supportarlo ancora oggi, dopo più di 10 anni di carriera. Ora che le temperature iniziano a calare sensibilmente, infatti, non è da tutti accamparsi fuori da un palazzetto e aspettare ore e ore pur di conquistare i posti più vicini al palco.

LA REAZIONE DEI FAN – Ecco allora che il cantante, come mostra un video pubblicato sul suo profilo TikTok con la didascalia “Sempre insieme! Pronti per #MengoniLive2022 #dietrolequinte”, ha sorpreso i fan uscendo dal palazzetto con cartoni di pizza in mano. Mengoni li ha distribuiti a quanti erano fuori dalla struttura affinché si dividessero la cena tra di loro e trovassero un po’ di sollievo dal freddo pungente. Comprensibilmente emozionata e gioiosa la reazione dei presenti, che hanno apprezzato il gesto dell’artista uscito dalla Grana Padano Arena & Theatre per salutarli e per questa consegna inaspettata. “Tu sei speciale. Grazie mille, Marco” scrive una fan nei commenti, “Trovatelo un altro come lui” sfida un’altra sostenitrice, “Comunque solo tu potevi fare un gesto del genere” sottolinea qualcun altro.

IL TOUR NEI PALAZZETTI E UN NUOVO ALBUM – Dopo le due date estive negli stadi di Milano e Roma, Marco Mengoni torna a esibirsi dal vivo nei palazzetti per presentare il progetto Materia oltre ai suoi più grandi successi. In scaletta anche l’ultimo singolo Tutti i miei ricordi, che apre la strada a Materia (Pelle), secondo capitolo della trilogia in uscita il 7 ottobre. Nel disco, disponibile anche in vinile, sono contenute diverse collaborazioni con artisti piuttosto diversi tra loro. Motivo, questo, che aumenta le aspettative del pubblico nei confronti del nuovo lavoro di inediti dell’artista di Ronciglione anticipato questa estate dalla hit No stress. Si passa da La Rappresentante di Lista nel brano Attraverso te, a Bresh in Chiedimi come sto, passando per Samuele Bersani in Ancora una volta. Materia (Pelle) arriva dopo il successo di Materia (Terra), pubblicato nel dicembre 2021 e certificato doppio disco di platino. L’album Materia (Terra), il primo di tre capitoli che compongono una trilogia, contiene i singoli di successo Ma stasera, Cambia un uomo e Mi fiderò, la collaborazione che Mengoni ha realizzato con Madame.