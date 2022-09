La Regina Elisabetta II è morta di vecchiaia. È quanto si legge sul certificato reso noto oggi dal National Records of Scotland che, secondo i media scozzesi, nei giorni scorsi aveva impedito l’accesso al documento ai mezzi d’informazione. Stando al certificato, la sovrana è deceduta alle 15.10 dell’8 settembre, all’età di 96 anni, nel castello di Balmoral. Lo stesso giorno, poco dopo le 12.30, Buckingham Palace aveva diffuso una nota nella quale si sottolineava la preoccupazione dei medici per le condizioni di salute della regina. L’annuncio ufficiale della morte, poi, è stato dato intorno alle 18.30. Dal termine dello scorso anno – come riferito da Buckingham Palace – Elisabetta II soffriva di “problemi di mobilità”. La sua scomparsa è stata registrata venerdì 16 settembre dalla figlia Anna.