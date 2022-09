“Comunque forse non sapete leggere, ho 214.000 follower. E i miei nonni sono morti, per la cronaca. Vi ho regalato visualizzazioni per anni, veramente questo post non me lo aspettavo, mi fate schifo“. Parola di Giulia Torelli. Per coloro che non fanno parte dei 214.000 follower dell’influencer e non sanno dunque chi sia o di cosa si occupi, ebbene Torelli ha ottenuto attenzione social (e non solo, Vanity Fair le ha dedicato proprio pochi giorni fa una foto ‘posata’) grazie al decluttering: è una closet organizer. Mette in ordine gli armadi degli altri. Due giorni fa Selvaggia Lucarelli ha ripostato un suo video Instagram dove la ‘nostra’ espone la sua teoria su suffragio universale e anzianità: “Perché i vecchi hanno il diritto di voto, perché? Lo hanno già esercitato nella loro lunghissima vita. Basta, basta votare, non sanno niente. Non hanno idea. Quello che sanno lo vedono al tg, non sanno cosa stanno facendo. I vecchi non devono fare niente tantomeno votare, devono stare in casa, fermi immobili con quelle mani. Sono completamente rincoglioniti con le mascherine sulla bocca! Non serve a niente non tenerla sul naso, eppure sono vivi lì attaccati alla vita. Basta la smetto prima che succeda un patatrac”. La polemica è scoppiata, e menomale. Al netto di quei due o tre che hanno provato a fare una seria (!) analisi su voto e fasce d’età, molte e molto accese le critiche alle parole di Torelli. Frasi come “Eppure sono vivi lì, attaccati alla vita” o “Devono stare fermi, immobili con quelle mani” non hanno alcuna possibilità di trovare giustificazione. La stessa Lucarelli ha risposto per le rime alla 35enne: “Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity fair, ha 35 anni. Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra. Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l’armadio che c’è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa”. Ora, fino a oggi Torelli era rimasta in silenzio. Ma, ahilei, ha deciso di commentare un post del settimanale Grazia che riportava le sue affermazioni e quelle di Lucarelli. E come ha commentato? Con la frase usata in apertura: “Comunque forse non sapete leggere, ho 214.000 follower. E i miei nonni sono morti, per la cronaca. Vi ho regalato visualizzazioni per anni, veramente questo post non me lo aspettavo, mi fate schifo”. I commenti sono abbastanza chiari: “Una poveretta che non ha un pensiero. Mi dispiace tanto per lei non è in grado di capire il significato delle parole. Andrebbe aiutata e guidata. Speriamo che adesso la smetta di scrivere delle stronzate. Spero che l abbia fatto per creare attenzione su di lei”, ” Mi ha proprio ferito ascoltare parole così prive di umanità. Sarà che ho dei genitori anziani che sono stati e continuano ad essere la fonte di gran parte delle mie conoscenze. Ciò che mi fa inorridire ancora di più sono “le legioni di imbecilli” che la seguono. Che paura”, “Le auguro di diventare vecchia (perché dire anziana sarebbe troppo perbene detto nei suoi confronti) per capire le idiozie dette da giovane!”, “La sua uscita è stata imbarazzante. E di ironico non c’è niente. ‘Attaccati alla vita’ non fa ridere. Non merita altri commenti questa signorina. Si è commentata da sola. Con la storia sul voto e con la risposta prontamente cancellata qui sotto. Un bagno di umiltà. Ecco cosa devi fare. E chiedere scusa”.

twitter: oddio Selvaggia Lucarelli ha messo Giulia Torelli alla gogna, poverina chissà come soffre giulia torelli: pic.twitter.com/mItyeD1IZR — Mariangela Ballardini (@mariballardini) September 29, 2022